CITY OF COLUSA

NOTICE OF PUBLIC HEARING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the City of Colusa and Planning Commission will hold a public hearing on Tuesday, November 10, 2020, starting at 7:00 p.m. at City Hall, 425 Webster Street, Colusa, CA., to consider the following:

2020-28 Housing Element Update Workshop

The purpose of the Housing Element, part of the City’s General Plan, is to address existing and future housing needs for all Colusa residents and economic groups.  The State of California requires by law that the Housing Element be updated periodically. For this program, the City is updating the document for the 2020-28 period. The Planning Commission will be reviewing the draft, 2020-28 Housing Element for recommendation of approval (adoption) by the City Council.

The City conducted two public workshops on November 18, 2019 and September 23, 2020 on the Housing Element Update to receive public comments on this process. The City completed the first draft of the 2020-2028 Housing Element in August, 2020 and circulated the document for public comment.  Public comments were assembled and then addressed in a revised draft. Please feel welcome to download a copy of the final draft at:

All interested persons are invited to present testimony on the matter at the meeting, and/or submit written comments prior to the meeting.  Please submit any comments you have on the document in writing on this matter to:

Bryan Stice, Community Development Manager

City of Colusa

425 Webster St., Colusa, Ca 95932

email: planning@cityofcolusa.com

phone: (530) 458-5890

Members of the public can view the Planning Commission meeting live through Zoom at: https://zoom.us/j/91534953369, or they may call in to listen +1 669 900 9128  or +1 346 248 7799  or +1 253 215 8782  or +1 301 715 8592  or +1 312 626 6799  or +1 646 558 8656. When prompted during the call, enter Webinar ID: 915 3495 3369.  The City of Colusa does not discriminate in housing or employment on the basis of race, religion, sex, age, national origin, or handicap. The location of the public hearing is fully accessible to mobility-impaired individuals.

In compliance with the Americans with Disabilities Act, the City of Colusa encourages those with disabilities to participate fully in the public hearing process. If you require special accommodations in order for you to attend or participate in this public meeting process, please contact the City Clerk at (530) 458-5890, Extension 111 or by e-mail at cityclerk@cityofcolusa.com well in advance of the public hearing so that we may make every reasonable effort to accommodate you.

POR LA PRESENTE SE DA AVISO de que la Ciudad de Colusa y la Comisi√≥n de Planificaci√≥n celebrar√°n una audiencia p√ļblica el Martes 10 de noviembre de 2020 a partir de las 7:00 p.m. en el Ayuntamiento, 425 Webster Street, Colusa, CA., para considerar lo siguiente:

‚ÄĘ Taller de actualizaci√≥n de elementos de vivienda 2020-28

El propósito del Elemento de Vivienda, parte del Plan General de la Ciudad, es abordar las necesidades de vivienda existentes y futuras para todos los residentes y grupos económicos de Colusa. El estado de California requiere por ley que el Elemento de Vivienda se actualice periódicamente. Para este programa, la Ciudad está actualizando el documento para el período 2020-28. La Comisión de Planificación revisará el borrador del Elemento de Vivienda 2020-28 para su recomendación de aprobación (adopción) por parte del Concejo Municipal.

La Ciudad realiz√≥ dos talleres p√ļblicos el 18 de noviembre de 2019 y el 23 de septiembre de 2020 sobre la Actualizaci√≥n del Elemento de Vivienda para recibir comentarios p√ļblicos sobre este proceso. La Ciudad complet√≥ el primer borrador del Elemento de Vivienda 2020-2028 en agosto de 2020 y circul√≥ el documento para comentarios p√ļblicos. Los comentarios p√ļblicos se reunieron y luego se abordaron en un borrador revisado. Si√©ntase bienvenido a descargar una copia del borrador final en:

Se invita a todas las personas interesadas a presentar testimonio sobre el asunto en la reunión y / o presentar comentarios por escrito antes de la reunión. Envíe cualquier comentario que tenga sobre el documento por escrito sobre este asunto a:

Bryan Stice, Community Development Manager

City of Colusa

425 Webster St., Colusa, Ca 95932

email: planning@cityofcolusa.com

phone: (530) 458-5890

Los miembros del p√ļblico pueden ver la reuni√≥n de la Comisi√≥n de Planificaci√≥n en vivo a trav√©s de Zoom en: https://zoom.us/j/91534953369, o pueden llamar para escuchar +1 669 900 9128¬† o +1 346 248 7799¬† o +1 253 215 8782¬† o +1 301 715 8592¬† o +1 312 626 6799¬† o +1 646 558 8656. Cuando se le solicite durante la llamada, ingrese el n√ļmero de identificaci√≥n del seminario web: 915 3495 3369. ¬† La ciudad de Colusa no discrimina en cuanto a vivienda o empleo por motivos de raza, religi√≥n, sexo, edad, nacionalidad o discapacidad. La ubicaci√≥n de la audiencia p√ļblica es totalmente accesible para personas con problemas de movilidad.

De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ciudad de Colusa alienta a las personas con discapacidades a participar plenamente en el proceso de audiencia p√ļblica. Si necesita adaptaciones especiales para poder asistir o participar en este proceso de reuni√≥n p√ļblica, comun√≠quese con el Secretario de la Ciudad al (530) 458-5890, Extensi√≥n 111 o por correo electr√≥nico a cityclerk@cityofcolusa.com mucho antes de la audiencia p√ļblica para que podamos hacer todos los esfuerzos razonables para adaptarse a usted.

10/28/2020 – WPR #2020-1303